Müll-Laster kippt auf der B28 bei Neuhausen um: Gesperrte Fahrbahn führt zu Stau

METZINGEN-NEUHAUSEN.Am Donnerstagmorgen fahren Autos und Lastwagen an der Anschlusstelle Metzingen-Neuhausen/ Dettingen-Ost der B 28 nur ganz langsam. Manchmal stehen sie auch. Dann warten die Fahrer auf ein Zeichen des Polizisten, der an der Bundesstraße den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei leitet. Auf dem Grünstreifen und auf der Spur in Fahrtrichtung Bad Urach liegt nämlich ein umgekippter Lastwagen, der Restmüll transportiert.

Am Donnerstagmittag teilt die Polizei dann den Grund für den Unfall mit: Der 67-jährige Fahrer des Lastwagens fuhr gegen 9 Uhr auf der B 28, als er nach eigenen Angaben einen Hustenanfall bekam, der LKW ins Schlingern geriet und von der Fahrbahn abkam. Über die Gegenspur geriet das Gespann in den abschüssigen Grünstreifen, und der Lastwagen kippte nach rechts um, während der Anhänger stehen blieb. Die Polizei beziffert den Schaden am Lastwagen auf 10.000 Euro. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer vorsorglich ins Krankenhaus.

Vollsperrung zur Bergung

Die Bergungsarbeiten waren aufwendig. Zwischenzeitlich waren auch beide Spuren durch den Müll blockiert. Dann räumte ein Radlader diesen weg und lud ihn auf einen anderen Lastwagen. Außerdem zog der Radlader den Anhänger aus dem Grünstreifen. Mit einem Kran sollte der Lastwagen aufgerichtet werden. Nach der dreistündigen halbseitigen Sperrung musste dafür die B 28 einige Zeit voll gesperrt werden. (GEA)