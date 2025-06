Männer prügeln 34-Jährigen auf Reutlinger Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Donnerstagnachmittag ist es auf dem Parkplatz Markwasen in der Hermann-Hesse-Straße in Reutlingen zu einer Auseinandersetzung gekommen. Das berichtet die Polizei. Wie später am Abend bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde, kam es gegen 15.30 Uhr zunächst zu einem Streitgespräch zwischen einer 35-Jährigen und dem Fahrer eines Pkw, der in die Parklücke fuhr, die ihr 34 Jahre alte Begleiter offenbar freihalten wollte, sodass die 35-Jährige einparken konnte. Anschließend stiegen die Insassen des Wagens, drei Männer und eine Frau, aus. Die unbekannten Männer sollen daraufhin auf den 34-Jährigen eingeschlagen haben. Dieser erlitt dabei leichte Verletzungen und wollte sich nach der Erstattung der Anzeige selbstständig in ärztliche Untersuchung begeben.

Bei dem Fahrer des Pkw soll es sich um einen etwa 50 Jahre alten und etwa 165 Zentimeter großen Mann mit grauer Halbglatze handeln. Die beiden anderen Männer waren etwa 30 Jahre alt, rund 185 Zentimeter groß und hatten schwarze kurze Haare. Die Frau war etwa 45 Jahre alt und etwa 165 Zentimeter groß. Sie hat schwarze, schulterlange Haare. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (pol)