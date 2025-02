Mädchen rennt in Pfullingen vor Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Pfullingen erlitten. Eine 30-Jährige war gegen 16.10 Uhr mit einem Seat Ibiza auf der Marktstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Ein elf Jahre altes Mädchen rannte laut Polizei zeitgleich zwischen zwei geparkten Fahrzeugen, ohne auf den Verkehr zu achten, über die Straße und wurde frontal von dem Pkw erfasst. Es wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. (pol)