Mädchen müssen nach Sturz in Metzingen mit E-Scootern ins Krankenhaus

METZINGEN. Mutmaßlich schwerere Verletzungen haben sich zwei E-Scooter-Fahrerinnen am Montagabend, kurz vor 22.30 Uhr, bei einem Sturz im Bereich der Metzinger Kelternstraße zugezogen. Das teilte die Polizei mit. Die beiden 14 und 16 Jahre alten Mädchen waren mit ihren Elektrorollern hintereinander fahrend in Richtung Ortsmitte unterwegs, als sie auf dem stark abschüssigen Weg ein Schlagloch übersahen und hierdurch in der Folge stürzen. Die beiden Verunglückten wurden zur Behandlung ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An den E-Scootern war lediglich geringer Sachschaden entstanden. (pol)