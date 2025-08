Mädchen bei Unfall in Unterhausen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Lichtenstein-Unterhausen verletzt worden, teilte die Polizei mit. Gegen 17.15 Uhr befuhr die Zehnjährige mit ihrem Fahrrad die Scheffelstraße und wollte nach rechts in die Mörikestraße abbiegen. Dabei stieß sie mit der Front eines Toyota zusammen, dessen 28 Jahre alte Lenkerin in der Mörikestraße angehalten hatte, um sich in die Scheffelstraße hinein zu tasten. Aufgrund eines in der Mörikestraße parkenden Pkw hatte die Autofahrerin beim Vorbeifahren an diesem auf die linke Spur ausweichen müssen.

Bei der Kollision mit dem Toyota verletzte sich das Mädchen ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Der Rettungsdienst brachte die Zehnjährige zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro.