Lkw verliert Ladung bei Nehren und verursacht dadurch Verkehrsunfall

NEHREN. Unzureichende Ladungssicherung ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am frühen Samstagmorgen auf der Bundesstraße 27 ereignet hat. Laut Polizei verlor ein 30 Jahre alter Fahrer eines LKW Iveco um 1.30 Uhr auf Höhe der Ausfahrt Nehren mehrere mit Backwaren gefüllte Kunststoffkisten, da er zuvor eine Seitentür am Fahrzeug nicht ordnungsgemäß verschlossen hatte.

Der Fahrer, der den Ladungsverlust zunächst nicht bemerkte, setzte seine Fahrt in Richtung Tübingen fort. Ein 28-jähriger VW-Lenker erkannte das Hindernis auf der Fahrbahn nicht rechtzeitig und überfuhr mehrere Transportkisten. Am VW riss hierdurch die Ölwanne auf, weshalb das Fahrzeug abgeschleppt werden musste.

Zur Reinigung der Fahrbahn war neben der Feuerwehr die Straßenmeisterei mit einer Kehrmaschine eingesetzt. Während den Aufräumarbeiten musste eine Fahrspur bis 4.00 Uhr voll gesperrt werden. Der Schaden am VW lässt sich bislang nicht beziffern. (pol)