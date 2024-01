Lkw muss bei Bad Sebastianweiler geborgen werden - Vollsperrung auf B27

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Freitagmorgen auf der B 27 zwischen Bad Sebastiansweiler und Bodelshausen ereignet hat. Ein 56-Jähriger war kurz vor acht Uhr mit seinem Sattelzug auf der Bundesstraße in Richtung Hechingen unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach links und auf die Gegenfahrspur kam. Dabei streifte er zunächst den Spiegel eines entgegenkommenden Ford Tourneo einer 60-Jährigen, bevor er mit seinem Sattelzug weiter nach links von der Fahrbahn abkam. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Schaden am Lkw auf etwa 2.000 Euro.

Da sich der Sattelzug aus eigener Kraft nicht mehr aus dem aufgeweichten Untergrund befreien konnte, muss er derzeit mittels eines Baggers und zweier Kranwagen geborgen werden. Dazu wurde die B 27 ab etwa 15 Uhr durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei voll gesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet. Die Bergungsarbeiten dauern derzeit (Stand 16.25 Uhr) noch an. (pol)