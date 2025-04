Lkw landet bei Gönningen im Straßengraben - Fahrer unter Drogen?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-GÖNNINGEN. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 39-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der L383 erlitten. Der Mann war gegen neun Uhr mit einem Iveco-Lkw auf der Landesstraße von Öschingen in Richtung Gönningen unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve etwa mittig der Ortschaften kam der 39-Jährige mit seinem Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dort fuhr das Fahrzeug für rund 60 Meter im Grünstreifen, ehe es im Graben zum Stehen kam. Am Lkw löste der Fahrer-Airbag aus. Der Rettungsdienst brachte den 39-Jährigen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Da sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung des Fahrers durch berauschende Mittel ergaben, musste er dort auch eine Blutprobe abgeben, so die Polizei. Durch die Fahrt im Grünstreifen entstand Flurschaden. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Der Lkw musste abgeschleppt werden. (pol)