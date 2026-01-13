CDU-Fraktion fordert: Mössingen soll Personalkosten auf den Wert von 2025 deckeln

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Gespart hat die Stadt schon bei sich. Angesichts der angespannten Finanzlage reicht das der CDU-Fraktion aber nicht aus. Für die Haushaltsberatung am 19. Januar hat sie einen Antrag eingebracht, nach dem die Personalkosten auf den Wert von 2025 gedeckelt werden sollen. Dies soll nicht nur für das Rathaus, sondern für alle Bereiche gelten, wobei Kitas, Schulen, Jugend und Sport von Kürzungen ausgenommen bleiben sollen. Allerdings fällt hier schon knapp die Hälfte der Personalkosten an. Ausgenommen sollen ebenso Ausbildungsstellen und Freiwilligendienste sein.

Mit 25 Millionen Euro Personalkosten hat Mössingen im vergangenen Jahr gerechnet. Eingepreist war darin bereits eine Tarifsteigerung von 1,5 Prozent was relativ knapp kalkuliert war. Tatsächlich fiel der Abschluss deutlich höher aus. Die Arbeitgeber wollten nicht zu knauserig sein, um den öffentlichen Dienst angesichts des demografischen Wandels attraktiv zu halten. Der Stadt Mössingen bescherte das allerdings Mehrkosten von rund einer Million Euro.

Neue Stellen für Ganztagsbetreuung

Für 2026 haben sich aus Sicht der Verwaltung Personalaufwendungen von 27,3 Millionen Euro ergeben. Die Steigerung rührt nicht nur vom Tarifabschluss her. Eingeplant sind auch 4,6 neue Stellen. Davon sind allein 3,2 Stellen für die Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern vorgesehen, die vom neuen Schuljahr an verpflichtend vorgesehen ist. Eine weitere, allerdings auf vier Jahre befristete und zur Hälfte vom Land finanzierte Stelle ist für einen Mobilitätsbeauftragten vorgesehen, der ein Verkehrskonzept im Zusammenhang mit der Regionalstadtbahn ausarbeiten soll. Weil 27,3 Millionen Euro aber »in dieser Höhe nicht darstellbar« sind, wie OB Michael Bulander bei der Einbringung des Haushaltsentwurfs erklärte, hat die Verwaltung den Ansatz von sich aus schon einmal um 800.000 Euro auf 26,5 Millionen Euro gekürzt.

Der CDU ist das aber angesichts der aktuellen Finanzlage - zum Ausgleich des Haushalts ist ein Griff auf die Rücklagen notwendig - immer noch zu viel. Die üblichen Sparmaßnahmen beim Personal wie etwa die zeitlichen Verschiebungen bei Wiederbesetzungen sind aus ihrer Sicht keine Lösung, weil sie zu keiner Reduktion der Sockelkosten führen. Deshalb sollten die Personalkosten gedeckelt werden. Um dies zu erreichen, soll es laut CDU keine neuen Planstellen geben. Bevor frei gewordene Stellen wieder besetzt würden, solle die Verwaltung die Notwendigkeit im zuständigen Ausschuss begründen.

Freiwillige für alle Kitas

Zusätzliche personelle Unterstützung fordert die CDU dagegen für alle Kindergärten und Kindertageseinrichtungen in der Stadt. Dies beträfe allein 13 städtische und fünf kirchliche sowie weitere Einrichtungen in freier Trägerschaft. Sie sollen alle die Möglichkeit erhalten, Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder den Bundesfreiwilligendienst (BuFDi) anzubieten. Umsonst ist das allerdings nicht zu haben. Nach Angaben der CDU beläuft sich die Finanzierung für einen FSJ-Platz auf etwa 800 Euro im Monat.

In einem dritten Antrag fordert die CDU, die Umlegung des zweiten Abschnitts des Gewerbegebiets vor Dörnach/Hegwiesen in den nächsten zwei bis drei Jahren in Angriff zu nehmen. Weil die von der CDU 2021 geforderte Stelle eines Flächenmanagers damals abgelehnt wurde, »gehen wir davon aus, dass die Stadt die Umlegung und die Vermarktung durch den laufenden Haushalt stemmen kann«, heißt es in dem Antrag. Wenn das Gebiet erschlossen sei, komme dann durch den Verkauf der Flächen und mögliche Einnahmen aus der Gewerbesteuer wieder Geld in die Kasse. (GEA)