MÜNSINGEN. Die Bahnstrecke Engstingen/Schelklingen ist aktuell gesperrt. Grund ist ein Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang in Münsingen. Dem Vernehmen nach hat ein Lkw-Fahrer gegen 16.20 Uhr den herannahenden Zug der Alb Bahn übersehen. Bei dem Unfall an der Abzweigung der B464 zur Landesstraße 230 wurde die Beifahrertüre des Lastwagens weggerissen. Der Lkw-Fahrer wurde dabei leicht verletzt, war am Unfallort zu hören. Das Zugpersonal und die Fahrgäste blieben unverletzt. (lejo)