Lkw kippt beim Abladen in Reutlingen um

REUTLINGEN. In Reutlingen ist am Montagnachmittag ein Lastwagen umgekippt. Der 60 Jahre alte Lenker des Lkw war gegen 14.45 Uhr damit beschäftigt, auf einem Gelände hinter den Hochschulparkplätzen in der Alteburgstraße Schotter abzuladen. Auf dem schrägen Untergrund kippte der Laster dabei auf die Fahrerseite. Der 60-Jährige, der sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zuzog, hatte beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung das Fahrerhaus bereits verlassen.

Vom Rettungsdienst wurde der Mann zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Von einer Spezialfirma wurde der Lkw wieder aufgerichtet. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 15.000 Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war neben Rettungsdienst und Polizei auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (pol)