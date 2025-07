Lkw in Münsingen in Brand geraten - Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr löscht in Münsingen einen brennenden Lkw.

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Aktuell, Stand 21.20 Uhr, ist die Münsinger Feuerwehr damit beschäftigt, einen Lkw-Brand in Münsingen zu löschen. Der Brand an dem Fahrzeug wurde am Montagabend um 20.18 Uhr gemeldet. Kurze Zeit später traf die Feuerwehr mit knapp 50 Einsatzkräften ein. Der Lkw steht kurz vor der Auffahrt auf die Bundesstraße 465 Richtung Bad Urach. Der Fahrer blieb dem Anschein nach unverletzt. Die Straßen Richtung Industriegebiet sind alle gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. (GEA)