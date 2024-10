Bitte aktivieren Sie Javascript

AMMERBUCH. Ein unbekannter Täter hat sich von Freitag auf Montag an einem geparkten Lkw Mercedes Actros in Altingen in der Straße Im Marxle zu schaffen gemacht. Zwischen 19.45 Uhr und 7.30 Uhr beschädigte der Täter den Tankdeckel des Lkw und stahl mehrere hundert Liter Diesel-Kraftstoff. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Ammerbuch ermittelt. (pol)