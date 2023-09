Lkw-Fahrer fährt Zwölfjährige in Reutlingen an

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein zwölfjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der Bantlinstraße erlitten. Der 58 Jahre alte Fahrer eines Lkw war kurz nach 13 Uhr mit seinem Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen der Bantlinstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs und wollte an der Einmündung mit der Hauffstraße nach rechts in diese einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Zwölfjährigen, die auf einem Kinderfahrrad auf dem dortigen Radfahrstreifen in die gleiche Richtung fuhr. Diese stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, wo sie zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. (pol)