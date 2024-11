Lastwagen kippt in Engstingen bei Verladen eines Containers um

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Am Donnerstagvormittag ist ein Lastwagen beim Verladen eines Abrollcontainers umgefallen. Der 51-jährige Fahrer war gegen neun Uhr auf einem Firmengelände in der Daimlerstraße mit seinem Lkw Mercedes-Benz Actros damit beschäftigt, einen Abrollcontainer für den Abtransport bereitzustellen. Dazu hob er den Container mit dem LKW an. Wegen eines zu weiten Abstands beim Anheben und dem unebenen Untergrund kam der große Metallbehälter in Schieflage und kippte. Infolgedessen fiel der Container samt Lkw um. Der Fahrer wurde dabei offenbar leicht verletzt und kam anschließend mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Nach ersten Erkenntnissen wird der Schaden auf mehrere tausend Euro geschätzt. (pol)