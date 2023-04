Lastwagen brennt bei Bad Urach - Fahrer löscht Brand

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Ein technischer Defekt ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand im Motorraum einer Sattelzugmaschine am Mittwochmorgen in der Sirchinger Steige. Der 52 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs war gegen 6.30 Uhr auf der L249 in Richtung Bad Urach unterwegs, als er plötzlich Rauch und Flammen aus dem Motorraum bemerkte.

Noch bevor die durch Zeugen alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, konnte der Fahrer den Brand selbst löschen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht abschätzbar. Der Sattelzug musste aufgrund des Motorschadens mit einem Spezialfahrzeug abgeschleppt werden. Zur Bergung des Fahrzeugs und zur anschließenden Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen musste die Steige kurzzeitig gesperrt werden. (pol)