Laster kippt zwischen Hengen und Grabenstetten auf die Seite

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf dem Verbindungsweg zwischen Hengen und Grabenstetten entstanden.

Ein 30-Jähriger befuhr die auf sechs Tonnen begrenzte Strecke, an der ein Verkehrszeichen darauf hinweist, dass diese nicht geräumt oder gestreut wird, gegen acht Uhr mit einem 18-Tonner in Richtung Grabenstetten. In einer Rechtskurve zwischen Hengen und der Unterführung der B28 geriet das Fahrzeug ins Rutschen, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Daraufhin kippte der Laster auf die linke Seite. Der unverletzt gebliebene 30-Jährige konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Der Lkw musste von einem Abschleppunternehmen aufgerichtet und abtransportiert werden. (pol)