Landesstraße nach Unfall bei Münsingen zeitweise gesperrt

MÜNSINGEN. Aufgrund eines Verkehrsunfalls musste die L 230 zwischen Magholsheim und Böttingen am Mittwochabend voll gesperrt werden. Gegen 18.15 Uhr war ein 34 Jahre alter Mann mit einem VW Passat mit Anhänger auf der Landesstraße in Richtung Böttingen unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve geriet der Anhänger wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schwanken und dadurch auf die Gegenfahrspur. Im weiteren Verlauf kippte der Anhänger um und drehte den VW um die eigene Achse. Den Gesamtschaden am Anhänger samt Zugfahrzeug sowie an der in Mitleidenschaft gezogenen Leitplanke schätzt die Polizei auf circa 6.300 Euro. Die Unfallaufnahme war gegen 19.40 Uhr beendet. (pol)