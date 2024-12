Ladendiebe in Reutlingen festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls in der Ferdinand-Lassalle-Straße ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen zwei 35-jährige Männer. Die beiden Beschuldigten stehen im Verdacht am Samstagmittag gegen 12.40 Uhr in einem Verkaufsraum Bekleidung und Schuhe entwendet zu haben.

Sie konnten zunächst mit einem weißen Pkw unerkannt entkommen, jedoch im Rahmen der Fahndung mit mehreren Polizeistreifen in einem Transporter sitzend festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Im Transporter wurde vermeintliches Diebesgut, das teilweise noch etikettiert und mit Diebstahlssicherungen versehen war, sichergestellt. Beide Beschuldigte wurden nach Abschluss der strafprozessualen Sofortmaßnahmen wieder entlassen und müssen sich nun wegen der Diebstahlsdelikte verantworten. Die Ermittlungen zur Herkunft des aufgefundenen Diebesguts im Gesamtwert von 6.100 Euro dauern an. (pol)