Ladendieb in Reutlingen von Polizei mit Beute gefasst

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Reutlingen seit Mittwochmittag gegen einen 39 Jahre alten Mann. Diesem wird zur Last gelegt, gegen 12.45 Uhr in einem Kiosk in der Bahnhofstraße vier Getränkedosen entwendet und ohne Bezahlung den Kiosk verlassen zu haben.

Dabei wurde er von einer 45-jährigen Mitarbeiterin beobachtet. Diese nahm ihm zunächst zwei Dosen ab, als sie jedoch die restliche Ware sichern wollte, schlug ihr der Tatverdächtige wohl gegen den Arm und flüchtete. Hierbei erlitt sie nach derzeitigen Erkenntnissen keine Verletzungen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 39-Jährige festgenommen und ein Teil des mutmaßlichen Diebesgutes beschlagnahmt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Polizeibekannte auf freien Fuß gesetzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (pol)