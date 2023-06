Kradfahrer bei Unfall in Münsingen lebensgefährlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Lebensgefährliche Verletzungen hat sich am Freitagabend ein Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Stadtgebiet Münsingen zugezogen. Das berichtet die Polizei. Gegen 21.35 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Audi A3 die Straße Beim Oberen Tor in Richtung Karlstraße. An der Kreuzung musste er verkehrsbedingt warten. Als er seine Fahrt fortsetzte und nach links in Richtung Ehingen abbog, übersah er einen 62-Jährigen, der mit seinem Leichtkraftrad der Marke Piaggio in Richtung Stadtmitte unterwegs war.

Vermutlich aufgrund der eingeleiteten Gefahrenbremsung des Zweiradfahrers, verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam zu Fall und kollidierte zusammen mit seinem Kraftrad seitlich mit dem Pkw. Hierbei zog sich der 62-Jährige lebensgefährliche Verletzungen zu, welche in einer Klinik behandelt werden mussten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 7.000 Euro. Zur Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. (pol)