Kontrollen in Reutlinger Tuner- und Posingszene: Zahlreiche Vergehen

REUTLINGEN. Das Polizeipräsidium Reutlingen hat in der Nacht zum Sonntag verstärkte Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei standen insbesondere die Tuner- und Posingszene im Fokus der Beamten. Die Kontrollen fanden hauptsächlich auf Parkplätzen in Industriegebieten sowie Schnellrestaurants in Reutlingen, den umliegenden Stadtteilen, aber auch in angrenzenden Städten und Gemeinden statt.

Bei zahlreichen Kontrollen stellten die Polizisten unter anderem an insgesamt 16 Fahrzeugen Mängel oder technische Veränderungen fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Zudem wurden jeweils zwei Verstöße wegen Kennzeichenmissbrauchs und gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie einmal wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgestellt und geahndet. Neun Pkw-Lenker wurden wegen unnötigen Verursachens von Lärm zur Anzeige gebracht. Die Kontrollen werden in Zukunft fortgesetzt. (pol)