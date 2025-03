Kontrollen in Reutlingen: Einige Autofahrer nicht angeschnallt oder mit Handy am Steuer

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Im Rahmen einer Kontrollstelle mussten Beamte des Polizeireviers Reutlingen am Donnerstag im Reutlinger Stadtgebiet mehrere Verkehrsverstöße ahnden. In der Zeit zwischen elf Uhr und 19 Uhr überwachten die Einsatzkräfte den Verkehr auf der Rommelsbacher Straße, wobei sie mehrere Dutzend Ordnungswidrigkeiten feststellten, teilte die Polizei mit. In 23 Fällen stießen sie auf Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht und 20 Autofahrer benutzten während der Fahrt ihr Mobiltelefon. In diesem Fall erwartet die Betroffenen ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (pol)