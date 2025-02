Komposter brennt in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zum Brand eines Komposters sind Feuerwehr und Polizei am Montagabend in die Bahnhofstraße nach Kilchberg ausgerückt. Anwohner hatten laut Polizei das brennende Behältnis in einem Nachbargarten gegen 21.30 Uhr entdeckt und gelöscht. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften ausrückte, übernahm die Nachlöscharbeiten. Zu einem Übergriff der Flammen auf andere Gegenstände war es nicht gekommen. Als Brandursache könnte Asche in Betracht kommen, die am Montagmorgen in dem Komposter entsorgt wurde. (pol)