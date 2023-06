Kollision in Reutlingen: Autofahrer übersieht Rennradfahrer

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Fahrradfahrer hat sich laut Polizei bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in der Steinachstraße nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen zugezogen. Ein 58 Jahre alter Mercedesfahrer fuhr gegen 15.30 Uhr von der Dieselstraße kommend auf ein Tankstellengelände. Hierbei übersah er vermutlich einen von rechts kommenden 55-jährigen Rennradfahrer, welcher trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung die Kollision mit dem Auto nicht mehr verhindern konnte. Durch den anschließenden Sturz zog sich der 55-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde nach medizinischer Behandlung und Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt circa 1.000 Euro geschätzt. (pol)