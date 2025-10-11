Kollision bei Pliezhausen: Frau verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Eine Kollision mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Freitagmittag im Einmündungsbereich der B297 zur K6764 ereignet.

Eine 23-jährige Lenkerin eines Pkw Mercedes-Benz befuhr gegen 13.45 Uhr die Kreisstraße 6764 von Rübgarten in Richtung der Bundesstraße 297. Beim Abbiegevorgang missachtete die Fahrzeuglenkerin die von links kommende, vorfahrtsberechtigte 30-jährige Fahrzeuglenkerin eines Pkw Seat Ibiza und es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. In der Folge wurde der PKW der 30-jährigen Fahrzeugführerin abgewiesen, sodass es zu einer weiteren Kollision mit dem Pkw Opel-Corsa einer 19-Jährigen kam. Diese fuhr von der B27 kommend in Richtung Pliezhausen.

Während die 19-jährige Fahrzeugführerin im Pkw Opel Corsa unverletzt blieb, zog sich die Fahrerin des Pkw Seat leichte Verletzungen zu, welche im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt circa 18.000 Euro. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallörtlichkeit musste im Rahmen der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Die genauen Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch die Verkehrspolizei Tübingen übernommen. (pol)