Kneipen-Schlägerei in Reutlingen: Frauen wollen schlichten und werden verletzt

REUTLINGEN. Noch unklar sind die Hintergründe einer körperlichen Auseinandersetzung, die am frühen Freitagmorgen in einer Gaststätte am Reutlinger Marktplatz stattgefunden hat. Das berichtet die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge gerieten zwei Kneipenbesucher gegen 1.45 Uhr zunächst in einen verbalen Streit, der schnell in eine handfeste Auseinandersetzung mündete. Dabei soll ein 39 Jahre alter Mann auf einen 38-Jährigen eingeschlagen haben.

Im weiteren Verlauf soll dann ein 36-Jähriger einen 43 Jahre alten Gast durch Schläge getroffen und verletzt haben. Beim Versuch, die Schlägerei zu schlichten, zogen sich zwei Frauen im Alter von 39 und 29 Jahren ebenfalls Verletzungen zu. Der Rettungsdienst versorgte die allesamt Leichtverletzten vor Ort. Die Beteiligten standen teilweise deutlich unter Alkoholeinfluss. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (pol)