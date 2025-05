Kleinlaster kippt in Kurve beim Scheibengipfeltunnel um

Dieser 3,5-Tonner-Kleinlastwagen ist in der Kurve nach dem Scheibengipfeltunnel zwischen Reutlingen und Eningen umgekippt. Die Polizei vermutet zu schnelles Tempo als Ursache.

REUTLINGEN/ENINGEN. Ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro ist bei einem am Montagvormittag verunglückten Kleinlaster entstanden. Ein 32-Jähriger war kurz nach neun Uhr mit dem 3,5 Tonner der Marke Iveco auf der B312 vom Scheibengipfeltunnel herkommend unterwegs und wollte auf die B313 in Richtung Pfullingen auffahren.

Auf dem noch zweispurigen Abschnitt kam der Fahrer in der enger werdenden und auf 40 km/h beschränkten Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überfuhr der Transporter einen Leitpfosten und kippte im angrenzenden Straßengraben auf die rechte Seite.

Der Fahrer sowie sein 28 Jahre alter Beifahrer konnten unverletzt über die Fahrertür ins Freie klettern. Bei einer Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Beamten der Tübinger Verkehrspolizei abgefahrene Hinterreifen sowie Mängel an den Bremsbelägen fest. Während der Bergung des Lkw musste die Auf- und Abschleifung zeitweise komplett gesperrt werden. Gegen 11.40 Uhr war der Kleinlaster geborgen und die Straße wieder frei befahrbar. (pol)