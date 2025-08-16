Klassenzimmer in Würtinger Schule verwüstet

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Zwei Klassenzimmer einer Schule in der Schulstraße im St. Johanner Teilort Würtingen sind in der vergangenen Woche, im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag, durch bislang unbekannte Kriminelle verwüstet und beschädigt worden. Das berichtet die Polizei. Dies konnte am Freitagmorgen gegen 7.45 Uhr durch einen Gebäude-Verantwortlichen festgestellt werden. Vermutlich hatten sich die bislang unbekannten Personen über eine Zugangstür Zutritt zum Gebäude und zu den Klassenzimmern verschafft.

In den beiden betroffenen Klassenzimmern wurden unter anderem mehrere Reinigungsmittel ausgeschüttet. Zudem wurden hiermit mehrere Elektrogeräte übergossen und beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 8.000 Euro. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort bereits umfangreiche Spuren der bislang nicht identifizierten Täter gesichert. (pol)