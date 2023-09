Kirchentellinsfurter Baggersee: Zwei Personen retten Schwimmer

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Am Samstag kurz nach 16 Uhr ist am Kirchentellinsfurter Baggersee ein Schwimmer vor dem Ertrinken gerettet worden. Der 59 -jährige erfahrene Freiwasserschwimmer hatte zu Trainingszwecken jeweils Gewichtsmanschetten an beiden Fußgelenken angebracht. Wenige Meter vom Ufer entfernt verfing er sich in einem Algenstrang, aus dem er sich nicht mehr selbstständig befreien konnte. Da er durch die Gewichte drohte unterzugehen, rief er um Hilfe. Ein Gast hörte die Hilferufe, sprang sofort ins Wasser und konnte den bereits untergegangenen Schwimmer wieder über Wasser ziehen. Zusammen mit einem ebenfalls zu Hilfe eilenden Standup-Paddler konnte der Schwimmer ans Ufer gebracht werden. Hier wurde er sofort vom zufällig noch wegen eines anderen Einsatzes vor Ort befindlichen Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in eine Klinik gebracht.(pol)