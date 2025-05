Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Im Tübinger Freibad haben am Wochenende vermutlich mehrere Kriminelle ihr Unwesen getrieben. Das berichtet die Polizei. Am frühen Sonntagmorgen, wohl gegen 2.30 Uhr, drangen die Täter gewaltsam in den dortigen Kiosk ein und suchten im Inneren nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten die Einbrecher Bargeld. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (pol)