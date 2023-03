Kinder zünden Bengalos in Reutlinger Tiefgarage - Großeinsatz der Feuerwehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zündelnde Kinder haben am Donnerstagnachmittag zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Humboldtstraße in Reutlingen geführt. Kurz vor 15.30 Uhr wurde den Leitstellen Rauch aus einer Gemeinschaftstiefgarage gemeldet, worauf ein Großaufgebot der Feuerwehr und zwei Polizeistreifen anrückten. Es konnte glücklicherweise schnell Entwarnung gegeben werden, berichtet die Polizei. Drei Jungs im Alter von zwölf Jahren und ein Elfjähriger hatten mehrere Pyro-Peitschen und Bengalfackeln abgebrannt und dadurch den Rauch verursacht. Ob hierbei ein Sachschaden entstanden ist, muss noch ermittelt werden. (pol)