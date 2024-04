Kinder werfen Steine, Stöcke und Spielzeug von Reutlinger Hochhaus

Steine, Stöcke und ganz viel Plastikspielzeug landeten auf dem Gehweg vor dem Hochhaus in der Reutlinger Kaiserstraße. Niemand wurde getroffen und verletzt.

REUTLINGEN. Passanten haben am Freitagvormittag ihren Augen kaum getraut, als sie sahen, dass von einem Balkon eines Hochhauses in der Reutlinger Kaiserstraße Steine, Holzstöcke und Plastikspielzeug auf den Gehweg fielen. Sie riefen daraufhin die Polizei. Die Beamten rückten mit zwei Streifenwagen an und auch ein Rettungswagen war schließlich kurze Zeit später vor Ort.

Laut Polizei waren die Dinge von Kindern aus großer Höhe heruntergeworfen worden. Glücklicherweise wurde niemand getroffen oder verletzt. Als die Streifenwagen vor dem Haus anhielten, hatten die Kinder offenbar damit aufgehört, Dinge vom Haus zu werfen. Die Polizisten kamen in die Wohnung und erklärten den Kindern, wie gefährlich das war, was sie getan hatten. Der Rettungswagen konnte kurze Zeit später wieder abrücken. »Hoffen wir mal, dass die Eltern ihren Kindern auch erklären, dass sowas nicht geht und wie gefährlich es sein kann, wenn Menschen beispielsweise von den Steinen getroffen worden wären. Die Kinder sollten das Ganze auch wieder aufräumen«, so die Polizisten vor Ort zum GEA.

Kurze Zeit später erinnerte nur noch das ganze herunter geworfene Material auf dem Gehweg daran, was passiert war. (GEA)