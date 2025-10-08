Kind schaltet Herd ein: Wohnungsbrand in Unterhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

UNTERHAUSEN. Zu einem Wohnungsbrand mussten die Rettungskräfte am Dienstagnachmittag in den Dahlienweg nach Unterhausen ausrücken. Ein kleines Kind hatte gegen 15 Uhr aus Versehen den Herd eingeschalten, wodurch sich die darauf abgestellten Gegenstände entzündeten. Noch vor dem Eintreffen der sofort verständigten Feuerwehr konnten die Flammen von den Bewohnern gelöscht werden. Die Feuerwehr belüftete im Anschluss die Räumlichkeiten, die weiterhin bewohnbar blieben. Das Kind wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Es war geringer Sachschaden entstanden. (pol)