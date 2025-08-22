Kind kokelt Teppich an: Feuerwehreinsatz in Würtingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Rauch aus einem an ein Wohnhaus angebauten Lagerraum in der Hirschstraße in Würtingen hat am Donnerstagabend die Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Das berichtet die Polizei. Ein Anwohner hatte gegen 18.30 Uhr den Rauch sowie einen Jungen im Lagerraum bemerkt und den Notruf gewählt. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte das Kind offenbar angekokelte Getränkedosen auf einen Teppich gedrückt, der daraufhin zu qualmen begann. Zum Ausbruch eines offenen Feuers war es nicht gekommen.

Die Feuerwehr war vorsorglich mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort. Das angrenzende Wohnhaus wurde aufgrund des Rauchs vorsorglich geräumt. Es waren weder Verletzte noch Sachschaden am Gebäude zu verzeichnen. (pol)