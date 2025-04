Kind in Kirchentellinsfurt von Auto angefahren und verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall in Kirchentellinsfurt am Mittwochvormittag verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die 68 Jahre alte Lenkerin eines VW Golf wollte gegen 9.10 Uhr vom Parkplatz eines Discounters nach rechts auf die Wannweiler Straße einbiegen, worauf es zur Kollision mit einem von rechts auf dem Gehweg heranfahrenden Zwölfjährigen kam. Der Junge stürzte in der Folge von seinem Mountainbike und erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um das Kind. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei insgesamt auf circa 2.600 Euro. (pol)