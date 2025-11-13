Kind bei Verkehrsunfall in Pliezhausen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall in Pliezhausen am Mittwochnachmittag verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Gegen 15.40 Uhr war ein 46 Jahre alter Mann mit einem Opel auf der Bachstraße ortsauswärts unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr mit der Esslinger Straße übersah er einen bereits im Kreisel befindlichen Zwölfjährigen auf einem E-Scooter. Infolge der anschließenden Kollision stürzte der Junge zu Boden. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt circa 3.500 Euro. (pol)