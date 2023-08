Kehrmaschine stößt in Reutlingen mit Auto zusammen und kippt um

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am späten Freitagvormittag in Reutlingen ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Der 21-jährige Lenker einer Gelenkkehrmaschine war um 11.45 Uhr im Begriff, von der Werksausfahrt auf die gegenüberliegende Straßenseite zu fahren. Im Bereich der dortigen Fahrbahnverengung verlor der 21-Jährige vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über die Gelenkkehrmaschine, so dass der montierte Anhänger ins Schlingern kam, die Zugmaschine mitriss und letztlich mit einem entgegenkommenden Pkw VW einer 66-Jährigen kollidierte.

In der Folge kippte die Gelenkkehrmaschine komplett auf die linke Seite um. Bei dem Unfall wurde der 21-Jährige leicht verletzt, die 66-Jährige blieb unverletzt. Da Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen waren, musste die Straße zur Reinigung für die Dauer von etwa zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Zur Aufrichtung der Gelenkkehrmaschine musste ein Kran eingesetzt werden. (pol)