Kartonagen in Tonne von Reutlinger Kindergarten in Brand gesteckt

REUTLINGEN. In die Theodor-Fischer-Straße in Reutlingen sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend, kurz nach 18.30 Uhr, ausgerückt. Das berichtet die Polizei. Dort war einer Zeugin eine starke Rauchentwicklung aus der Papiermülltonne des örtlichen Kindergartens aufgefallen. Durch die Feuerwehr konnten die brennenden Kartonagen in der Mülltonne rasch gelöscht werden. Diese dürften nach derzeitigem Kenntnisstand von einem Unbekannten in Brand gesetzt worden sein. Der Sachschaden an dem Müllbehälter blieb überschaubar. Eine Gefahr für umliegende Gebäude bestand nicht. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen.