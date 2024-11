Kartonagen geraten in Uracher Schuppen in Brand: 5.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. In die Kirchstraße in Bad Urach sind die Einsatzkräfte am Mittwochvormittag, kurz vor zehn Uhr, ausgerückt. Dort waren zuvor Kartonagen in einem Schuppen in Brand geraten, berichtet die Polizei. Durch die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Brandes verhindert und die Flammen rasch gelöscht werden. Dennoch dürfte sich der Sachschaden auf circa 5.000 Euro belaufen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnten die Kartonagen durch Glut von einer Zigarette in Brand geraten sein. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (pol)