Kaputter Kühlschrank in Reutlinger Berufsschulzentrum fängt Feuer

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem Kabelbrand an einem Kühlschrank ist es am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr in einem Berufsschulzentrum in der Wittumstraße gekommen. Die Polizei teilte mit, dass ein ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein dürfte. Die Feuerwehr Reutlingen war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. (pol)