K.O.-Tropfen? Betrüger betäubt und beraubt Seniorin in Lichtenstein

LICHTENSTEIN-UNTERHAUSEN/REUTLINEN. Wegen des Verdachts eines Raubdelikts ermittelt das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen einen unbekannten Mann, der von Freitag auf Samstag eine Seniorin aus Unterhausen bestohlen haben soll. Anfang des Jahres trat die Frau über eine Zeitungsanzeige mit einem Unbekannten, der sich als 73 Jahre alter Mann ausgab, in Kontakt. In der Folge kam es zu mehreren Telefonaten und Treffen. Als sich der Mann am Freitag, ab etwa 19 Uhr, bei der Frau aufhielt, nahm diese ein Getränk zu sich, worauf sie einschlief. Als sie wieder aufwachte, war der Unbekannte verschwunden.

Substanzen im Getränk?

Als die Seniorin am Sonntagmorgen das Fehlen ihres Bargelds und des Schmucks bemerkte, verständigte sie die Polizei. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen, insbesondere zum genauen Ablauf des Tatabends, aufgenommen. Ob der Frau möglicherweise mit dem Getränk betäubende Substanzen verabreicht wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Tatverdächtige ist etwa 170 Zentimeter groß, etwa 80 Kilo schwer, von normaler Statur und solariumgebräunt. Er hat grau meliertes Haar. Bekleidet war der Mann mit einem dunklen Anzug, einem weißen Hemd und Anzugsschuhen. Zudem trug er einen schwarzen Mantel sowie einen Seidenschal.

Polizei bittet um Mithilfe

Zeugen, die den Mann insbesondere am Freitag in Unterhausen gesehen haben oder möglicherweise ebenfalls auf eine entsprechende Annonce reagiert haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (pol)