Ersthelfer rettet sechs Menschen aus verrauchter Wohnung in Unterhausen

LICHTENSTEIN-UNTERHAUSEN. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagabend zu einem Wohnhaus in der Holzelfinger Straße in Unterhausen ausgerückt. Gegen 21.30 Uhr war zunächst der Rettungsdienst aufgrund einer medizinischen Notlage alarmiert worden. Als der Kohlenstoffmonoxid-Melder eines Ersthelfers in der betroffenen Wohnung anschlug, brachte er die sechs darin befindlichen Personen sowie die anderen Hausbewohner ins Freie und verständigte Feuerwehr und Polizei.

Schwere Kohlenmonoxidvergiftung

Wie sich herausstellte, war offenbar der Rauch eines befeuerten Holzkohlegrills, der auf einer überdachten Terrasse stand, über die gekippten Fenster ins Innere der Wohnung gezogen. Ein Bewohner wurde mit dem Verdacht einer schweren Kohlenmonoxidvergiftung, die fünf anderen Bewohner zur weiteren Überwachung ins Krankenhaus gebracht. Sowohl der Rettungsdienst als auch die Feuerwehr waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. (pol)