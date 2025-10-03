Küchenbrand in Pliezhäuser Mehrfamilienhaus: 50.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Am Donnerstag, gegen 21.15 Uhr, ist es in der Tübinger Straße von Pliezhausen zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entzündete sich in einer der Wohnungen aufgrund eines technischen Defekts die Spülmaschine. Zu diesem Zeitpunkt befand sich in der betroffenen Wohnung eine 27-jährige Mutter und ihr wenige Monate altes Baby. Der Brand konnte aber frühzeitig von den herbeigerufenen Nachbarn gelöscht werden.

Durch das Feuer entstand in der Wohnung ein Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Nachdem das Gebäude durch die Feuerwehr gelüftet worden war, konnten die Bewohner das Mehrfamilienhaus wieder betreten. Die betroffene Wohnung war nach den Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Während den Einsatzmaßnahmen musste die Tübinger Straße gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden. Verletzt wurde niemand. (pol)