Küchenbrand in Bad Urach: 69-Jähriger muss ins Krankenhaus

BAD URACH. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Stuttgarter Straße ist es am späten Sonntagabend, gegen 23 Uhr, zu einem Brand gekommen. Bei der Essenszubereitung durch die 43-jährige Bewohnerin hatte sich heißes Öl entzündet. Nachdem eigene Löschversuche zunächst gescheitert waren, gelang es dem alarmierten Hausbesitzer, den auf Teile der Kücheneinrichtung begrenzten Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen. Der 69-Jährige wurde aufgrund der dabei erlittenen Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert.

Die Bewohner, bei denen es sich um eine dreiköpfige Familie handelt, waren unverletzt geblieben. Die eintreffende Feuerwehr überprüfte die Küche hinsichtlich eventuell vorhandener Glutnester und belüftete die Räume. Die Dachgeschosswohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Familie kam anderweitig privat unter. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (pol)