Junger Mann an Allerheiligen mit Messer in Reutlingen verletzt

REUTLINGEN. Erhebliche Schnittverletzungen hat ein junger Mann bei einer Auseinandersetzung an Allerheiligen in der Reutlinger Karlstraße erlitten. Der 18-Jährige war kurz vor 14 Uhr zu Fuß unterwegs, als er von einem bislang unbekannten Jugendlichen mit einem scharfkantigen Gegenstand attackiert und am Kopf verletzt wurde.

Der Geschädigte konnte in Richtung Busbahnhof davonrennen und wurde kurz darauf von der Polizei angetroffen. Der 18-Jährige musste im Anschluss mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Eine Fahndung nach dem Täter verlief bislang erfolglos. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen zu einem möglichen Tatverdächtigen nach. (pol)