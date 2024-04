Jungendliche beschimpfen Mädchen in Nehren und rauben Kamm

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Am Samstagabend ist ein 15-jähriges Mädchen in Nehren von Jugendlichen beraubt geworden. Wie die Polizei mitteilte, war das spätere Opfer mit ihrer Freundin in der Tübinger Straße zu Fuß unterwegs, als die beiden von zwei männlichen Jugendlichen in beleidigender Art und Weise angesprochen wurden. Nachdem die die Mädchen die Jungen ignorierten, entriss einer der beiden Tatverdächtigen einen Kamm aus der Tasche eines Mädchens. Nach der Tat rannten die beiden jugendlichen Täter in unbekannte Richtung davon. Von den Jungen liegt bislang eine vage Beschreibung vor. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)