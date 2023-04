Junge Männer machen Lagerfeuer in Innenraum: Hütte in Bad Urach brennt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. In der Nacht zum Sonntag ist eine Hütte im Uracher Maisental in Brand geraten. Eine Personengruppe um zwei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren entzündeten in der Hütte ein Lagerfeuer, anstatt hierfür die Feuerstelle vor der Hütte zu nutzen. Das Feuer griff auf die Hütte über, weshalb die beiden gegen 01.15 Uhr die Feuerwehr verständigten, teilt die Polizei mit.

Die Hütte brannte teilweise ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen. (pol)