Junge fährt in Münsingen mit Fahrrad auf Kreuzung: Von Auto angefahren und verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Neunjähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag an einer Kreuzung in Münsingen. Das berichtet die Polizei. Derzeitigem Kenntnisstand zufolge war der Junge gegen 15.10 Uhr mit einem Fahrrad offenbar ohne auf den Verkehr zu achten von der Achalmstraße in die Kreuzung mit der Bachwiesenstraße eingefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von rechts kommenden Mini eines 52-Jährigen, der trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung die Kollision nicht mehr verhindern konnte. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzten Jungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.600 Euro geschätzt. (pol)