Junge bei Fahrradsturz in Mittelstadt schwer verletzt - Bremsen nicht funktioniert?

REUTLINGEN. Ein Kind hat bei einem Sturz mit dem Rad am Donnerstagnachmittag in Reutlingen-Mittelstadt schwere Verletzungen erlitten, berichtet die Polizei. Der 13-Jährige war kurz nach 15.30 Uhr mit seinem Mountainbike auf einem schmalen Pflastersteinweg hinter der Sporthalles der Badbrunnenstraße unterwegs. Möglicherweise auf Grund von nicht funktionierenden Bremsen fuhr er im weiteren Verlauf durch einen angrenzenden Heckenbereich, prallte gegen einen dahinter geparkten Audi und kam schließlich auf einem Parkplatz zu Fall. Danach rutschte der Junge die Straße mit Gefälle mehrere Meter hinab. Der Rettungsdienst brachte den Jungen, der sich Knochenbrüche zugezogen hat, zur Behandlung in ein Krankenhaus. (pol)